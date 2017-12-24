"Акт войны и экономическая блокада": в КНДР отреагировали на новые санкции ООН

24 декабря, 2017, 11:28

Официальный Пхеньян заявил, что новые санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР являются актом войны и равносильны полной экономической блокаде страны

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи, сообщает Reuters.

В северокорейском МИД отметили, что США "очень напуганы нашими достижениями и завершением испытания ядерных вооружений все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые строгие санкции и оказать давление на нашу страну".

"Мы отвергаем эту санкционную резолюцию, подготовленную США и их последователями, как документ, содержащий жесткие нарушения суверенитета нашей республики, нацеленный на уничтожение мира и стабильности на Корейском полуострове".

В министерстве подчеркнули, что КНДР продолжит работу по укреплению "ядерного сдерживания", которое "направлено на искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США".

"Те страны, которые поддержали это решение, несут полную ответственность за последствия, которые может повлечь собой эта резолюция", - говорится в заявлении.