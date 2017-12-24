На пунктах пропуска с Польшей и Словакией - километровые очереди
24 декабря, 2017, 10:59
На границах с Польшей и Словакией - километровые очереди
Об этом помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил утром 24 декабря.
По его словам, с украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска, а со стороны Словакии и Польши очереди растянулись на много километров.
"На "Ягодине", по нашей информации, очередь составляет около 900 авто, примерно такая же ситуацию на "Раве-Русской" и "Шегини", - сообщил Слободян.
Он связал это с тем, что граждане Украины, работающие за рубежом, в странах Европы, возвращаются на новогодние праздники домой.
Слободян отметил, что ГНСУ пытается информировать людей, чтобы распределить транспортные потоки.
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