На пунктах пропуска с Польшей и Словакией - километровые очереди

24 декабря, 2017, 10:59

На границах с Польшей и Словакией - километровые очереди

Об этом помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил утром 24 декабря.

По его словам, с украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска, а со стороны Словакии и Польши очереди растянулись на много километров.

"На "Ягодине", по нашей информации, очередь составляет около 900 авто, примерно такая же ситуацию на "Раве-Русской" и "Шегини", - сообщил Слободян.

Он связал это с тем, что граждане Украины, работающие за рубежом, в странах Европы, возвращаются на новогодние праздники домой.

Слободян отметил, что ГНСУ пытается информировать людей, чтобы распределить транспортные потоки.