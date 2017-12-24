На Майдане около 300 человек устроили акцию против "маршей Саакашвили"

24 декабря, 2017, 13:52

В Киеве возле Стеллы Независимости проходит акция Кофе на Крещатике, организованная противниками еженедельных протестов Михеила Саакашвили

Об этом сообщает Украинская правда.

Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются. Всего на мероприятие собрались несколько сотен людей.

Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ Глобус огромный плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию".