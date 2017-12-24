На Львовщине 16-летний парень погиб под колесами электрички
24 декабря, 2017, 14:29
Во Львовской области на железнодорожной станции Яблонька Турковского района 16-летний парень погиб, попав под электропоезд Сянки-Львов
Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
Сейчас проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия.
- Напомним, 23 декабря на Ровенщине, перебегая железнодорожный путь, погибла женщина.
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