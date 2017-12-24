Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin "важным шагом в правильном направлении"
"Решение президента Трампа поставлять противотанковое вооружение комплекса Javelin является еще одним существенным шагом в правильном направлении и дает четкий сигнал, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров в то время, когда они борются за свой суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политика.
Маккейн также обвинил РФ в создании нестабильности в Украине и в продолжении смертоносных атак, в связи с чем "данный шаг принимается очень вовремя". Он также отметил, что это создаст "более стабильные и безопасные условия, необходимые для мирного решения конфликта".
По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру в Украине, а являются необходимыми для его достижения".
По информации агентства Associated Press, США одобрили план по предоставлению Украине оборонительного вооружения, которое включает также противотанковые ракеты Javelin. Как сообщило агентство, после формального одобрения американским президентом план поставок будет направлен в Конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартаменту США.
- Напомним, Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, что позволяет экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.
- Позже в Госдепе заявили, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины