Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin "важным шагом в правильном направлении"

24 декабря, 2017, 09:16

Сенатор-республиканец, глава комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн назвал "важным шагом в правильном направлении" решение Вашингтона начать поставки Киеву противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin

"Решение президента Трампа поставлять противотанковое вооружение комплекса Javelin является еще одним существенным шагом в правильном направлении и дает четкий сигнал, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров в то время, когда они борются за свой суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политика.

Маккейн также обвинил РФ в создании нестабильности в Украине и в продолжении смертоносных атак, в связи с чем "данный шаг принимается очень вовремя". Он также отметил, что это создаст "более стабильные и безопасные условия, необходимые для мирного решения конфликта".

По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру в Украине, а являются необходимыми для его достижения".

По информации агентства Associated Press, США одобрили план по предоставлению Украине оборонительного вооружения, которое включает также противотанковые ракеты Javelin. Как сообщило агентство, после формального одобрения американским президентом план поставок будет направлен в Конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартаменту США.