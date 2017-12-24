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Ломаченко просит фанатов выбрать ему следующего соперника

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко попросил у фанатов помощи в выборе следующего соперника

Спортсмен начал соответствующее голосование в своем twitter'e.

Опрос продлится до 30 декабря.

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Среди предложенных соперников Ломаченко находятся:

• чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт;

• экс-чемпион IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис;

• чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес;

• чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия.

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Пока проголосовало около 30 тыс. фанатов, большинство из них отдают предпочтение поединке против Гарсии или же против Дэвиса.

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