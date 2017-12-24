Ломаченко просит фанатов выбрать ему следующего соперника

24 декабря, 2017, 17:11

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко попросил у фанатов помощи в выборе следующего соперника

Спортсмен начал соответствующее голосование в своем twitter'e.

Опрос продлится до 30 декабря.

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Среди предложенных соперников Ломаченко находятся:

• чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт;

• экс-чемпион IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис;

• чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес;

• чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия.

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Пока проголосовало около 30 тыс. фанатов, большинство из них отдают предпочтение поединке против Гарсии или же против Дэвиса.

Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent. — Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 23 декабря 2017 г.