Ломаченко просит фанатов выбрать ему следующего соперника
Спортсмен начал соответствующее голосование в своем twitter'e.
Опрос продлится до 30 декабря.
Читайте также: 10 величайших побед украинских спортсменов в 2017 году
Среди предложенных соперников Ломаченко находятся:
• чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт;
• экс-чемпион IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис;
• чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес;
• чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия.
Читайте также: Каким будет 2018 год в спорте: Победы Ломаченко и Усика, Олимпиада без России и позорный мундиаль
Пока проголосовало около 30 тыс. фанатов, большинство из них отдают предпочтение поединке против Гарсии или же против Дэвиса.
Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent.— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 23 декабря 2017 г.
- Перед этим Ломаченко был признан лучшим боксером мира 2017 года.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины