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Ким Чен Ын призвал к революционному наступлению

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости повести "революционное наступление" на антисоциалистические проявления в партийных организациях и трудовых коллективах

Также он призвал активизировать воспитание в духе "защиты социализма корейского типа", сообщает Интерфакс.

По словам Ким Чен Ына, в последнее время отмечались упущения в деле идеологического воспитания трудящихся и членов низовых партийных организаций.

Кроме того, он призвал к борьбе с "антисоциалистическими элементами" и явлениями.

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