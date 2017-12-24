Ким Чен Ын призвал к революционному наступлению

24 декабря, 2017, 09:58

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости повести "революционное наступление" на антисоциалистические проявления в партийных организациях и трудовых коллективах

Также он призвал активизировать воспитание в духе "защиты социализма корейского типа", сообщает Интерфакс.

По словам Ким Чен Ына, в последнее время отмечались упущения в деле идеологического воспитания трудящихся и членов низовых партийных организаций.

Кроме того, он призвал к борьбе с "антисоциалистическими элементами" и явлениями.