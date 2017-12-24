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Классическая схема. В Луцке из легковушки предпринимателя похитили сумку с выручкой за день, когда он ставил "запаску"

В Луцке мужчина, который забрал выручку из собственной лавке возле школы №24, стал жертвой воров

Это произошло в ночь на 24 декабря на улице Станиславского, сообщает ВолыньPost.

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"Классическая" схема - владелец забрал выручку в магазине, к автомобилю - колесо порезано. Пока ставил запаску - сумку с выручкой вытащили. Продолжаются следственные действия", - указано в сообщении.

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