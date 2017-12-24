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Генсек НАТО: активность российских субмарин - самая высокая со времен холодной войны

Североатлантический альянс обеспокоен ростом активности российских субмарин в Средиземном море и Атлантическом океане

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью FAZ.

"Россия сделала значительные инвестиции во флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года в воду спустили дополнительные 13 субмарин. Активность российских субмарин сейчас самая высокая со времен холодной войны" - заявил генсек НАТО.

По его словам, российские субмарины активны в Атлантике и "близко к берегам" государств-членов альянса.

"Мы трансатлантический альянс и по этой причине у нас должна быть возможность транспортировать войска и технику через океан. Для этого нам нужны безопасные морские пути", - отметил Столтенберг.

В связи с этим он сказал о планах создания командного штаба НАТО, который будет отвечать за деятельность НАТО в Атлантике, а также за логистику в Европе, что должно гарантировать транспортировку персонала и материалов в случае эскалации конфликта с Россией. Решение об организации и расположении структур должны принять в 2018 году.

Столтенберг также отметил дефицит военно-морских сил Альянса.

"После завершения холодной войны НАТО сократил свои способности на море, особенно в сфере противостояния подводным лодкам. Мы проводили меньше учений и потеряли навыки" - заявил он.

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