ЦИК России принял документы на регистрацию от Навального, решение будет в течение 5 дней

24 декабря, 2017, 21:48

Вечером в воскресенье, 24 декабря, один из лидеров российской оппозиции, автор популярных расследований о коррупционных злоупотреблениях в Кремле Алексей Навальный подал в Центризбирком России документы о регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года

Документы у него приняли, передает пресс-служба политика.

В соответствии с действующим российским законодательством, теперь в течение 5 дней ему должны предоставить ответ по поводу того, может ли он выставить свою кандидатуру или нет.

Оппозиционер заявил, что выступает единственным кандидатом, который опирается на "большую, действующую структуру по всей стране". Он также отметил, что, в отличие от других конкурентов Владимира Путина, идет на выборы, надеясь победить.

В случае, если его не зарегистрируют, Навальный призвал бойкотировать выборы и агитировать как можно больше людей не приходить на них: "Эти выборы нужно бойкотировать, участвовать в них вовсе неприлично".