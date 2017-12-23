Интерпол заявляет, что Яценюк может свободно передвигаться по всему миру
Об этом говорится в разъяснении украинского бюро Интерпола, обнародованном на официальном сайте Национальной полиции Украины.
"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - подчеркивают в Интерполе.
Международная организация уголовной полиции - Интерпол - определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка.
Кроме того, в Национальном бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартире организации в Лионе сообщают, что Яценюк сегодня не был задержан в аэропорту Женевы.
"Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут. После завершения необходимых процедур он вместе с дочерью беспрепятственно продолжил свой маршрут", - говорится в сообщении.
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23 декабря 2017 года, лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы - якобы для проведения паспортного контроля в соответствии с запросом России.
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