Интерпол заявляет, что Яценюк может свободно передвигаться по всему миру

23 декабря, 2017, 22:31

Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - нет

Об этом говорится в разъяснении украинского бюро Интерпола, обнародованном на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - подчеркивают в Интерполе.

Международная организация уголовной полиции - Интерпол - определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка.

Кроме того, в Национальном бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартире организации в Лионе сообщают, что Яценюк сегодня не был задержан в аэропорту Женевы.

"Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут. После завершения необходимых процедур он вместе с дочерью беспрепятственно продолжил свой маршрут", - говорится в сообщении.