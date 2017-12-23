 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Интерпол заявляет, что Яценюк может свободно передвигаться по всему миру

Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - нет

Об этом говорится в разъяснении украинского бюро Интерпола, обнародованном на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - подчеркивают в Интерполе.

Международная организация уголовной полиции - Интерпол - определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка.

Кроме того, в Национальном бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартире организации в Лионе сообщают, что Яценюк сегодня не был задержан в аэропорту Женевы.

"Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут. После завершения необходимых процедур он вместе с дочерью беспрепятственно продолжил свой маршрут", - говорится в сообщении.

  • 23 декабря 2017 года, лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы - якобы для проведения паспортного контроля в соответствии с запросом России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать