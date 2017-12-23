Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России
23 декабря, 2017, 20:05
Лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки паспортного контроля в соответствии с запросом России
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
Она рассказала, что Яценюка, прилетевшего в Женеву с младшей дочкой, остановили на паспортном контроле. Это произошло в соответствии с запросом России, в частности из-за ее абсурдных обвинений в участии экс-премьера в боевых действиях в Чечне.
"За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета. Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - подытожила Лаппо.
- Напомним, в сентябре 2015 года глава следственный комитет России Александр Бастрыкин заявил о якобы личном участии Арсения Яценюка в боевых действиях в Чечне.
- В марте 2017 года Есентукский райсуд Ставропольского края России заочно арестовал Арсения Яценюка.
- Российские криминалисты заявили, что Арсений Яценюк воевал в Приднестровье.
- Яценюк будет судиться с Россией в ЕСПЧ из-за "чеченского дела".
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