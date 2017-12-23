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Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России

Лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки паспортного контроля в соответствии с запросом России

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Она рассказала, что Яценюка, прилетевшего в Женеву с младшей дочкой, остановили на паспортном контроле. Это произошло в соответствии с запросом России, в частности из-за ее абсурдных обвинений в участии экс-премьера в боевых действиях в Чечне.

"За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета. Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - подытожила Лаппо.

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