Возле Стрыя на Львовщине легковушка врезалась в рейсовый автобус, 5 пострадавших

23 декабря, 2017, 15:21

На Львовщине произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля

Пострадали 5 человек, среди которых оба водителя и пассажиры, сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.

"ДТП случилось в субботу, 23 декабря, утром. В 7:41 к спасателям поступило сообщение о столкновении автомобиля ВАЗ 2126 и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Стрый - Колодница", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмированы 5 человек: водитель автомобиля ВАЗ-2126, водитель автобуса и трое пассажиров автобуса.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание авто.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.