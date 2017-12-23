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Возле Стрыя на Львовщине легковушка врезалась в рейсовый автобус, 5 пострадавших

На Львовщине произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля

Пострадали 5 человек, среди которых оба водителя и пассажиры, сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.

"ДТП случилось в субботу, 23 декабря, утром. В 7:41 к спасателям поступило сообщение о столкновении автомобиля ВАЗ 2126 и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Стрый - Колодница", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмированы 5 человек: водитель автомобиля ВАЗ-2126, водитель автобуса и трое пассажиров автобуса.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание авто.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.

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