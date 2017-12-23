Возле Стрыя на Львовщине легковушка врезалась в рейсовый автобус, 5 пострадавших
Пострадали 5 человек, среди которых оба водителя и пассажиры, сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.
"ДТП случилось в субботу, 23 декабря, утром. В 7:41 к спасателям поступило сообщение о столкновении автомобиля ВАЗ 2126 и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Стрый - Колодница", - говорится в сообщении.
В результате аварии травмированы 5 человек: водитель автомобиля ВАЗ-2126, водитель автобуса и трое пассажиров автобуса.
Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание авто.
Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха