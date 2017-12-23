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Водителей призвали не оставлять авто на обочинах из-за масштабной уборки и вывоза снега

Водителей призвали убрать свои авто с обочин и тротуаров для своевременной уборки снега

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, масштабная уборка и вывоз снега начались в столице 22 декабря и продлится до 25 декабря.

Уборка будет проходить в две смены согласно графику. Первая смена продлится с 08:00 до 20:00, вторая - с 20:00 до 08:00.

В КГГА также опубликовали график уборки и вывоза снега в разных районах Киева.

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