Водителей призвали не оставлять авто на обочинах из-за масштабной уборки и вывоза снега
23 декабря, 2017, 09:39
Водителей призвали убрать свои авто с обочин и тротуаров для своевременной уборки снега
Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, масштабная уборка и вывоз снега начались в столице 22 декабря и продлится до 25 декабря.
Уборка будет проходить в две смены согласно графику. Первая смена продлится с 08:00 до 20:00, вторая - с 20:00 до 08:00.
В КГГА также опубликовали график уборки и вывоза снега в разных районах Киева.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха