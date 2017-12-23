Во время пожара в Лондонском зоопарке погиб трубкозуб и пропали без вести сурикаты

23 декабря, 2017, 15:57

Из-за утреннего пожар в Лондоне закрылся зоопарк, руководство учреждения сообщает о пострадавших среди персонала и потере некоторых живых "экспонатов"

Пострадало 8 человек, погиб один трубкозуб, четверо сурикатов пропали без вести, сообщает британский телеканал SkyNews.

Утром в субботу, 23 декабря, в зоопарке загорелся сувенирный киоск, расположенный рядом с вольерами для животных и бассейном пингвинов. Кроме объектов непосредственно на территории зоопарка сгорела кофейня с контактным зоопарком и секция Animal Adventure.

В огне погиб 9-летний трубкозуб по кличке Мишка. Также разыскивается семья сурикатов.

В операции по тушению пожара были задействованы 10 машин и 72 пожарных.

"Мы оказали помощь 8 пострадавшим на месте происшествия: 6 из них - в связи с отравлением дымом, 2 другим - в связи с получением незначительных травм. Одного мужчину госпитализировали на северо-западе Лондона", - отмечают медики.

Вместе с тем, спасатели до сих пор не называют причину возгорания.

Сейчас зоопарк закрыт для посетителей.

9-летний африканский трубкозуб Мишка. Погиб во время пожара