Во время пожара в Лондонском зоопарке погиб трубкозуб и пропали без вести сурикаты
Пострадало 8 человек, погиб один трубкозуб, четверо сурикатов пропали без вести, сообщает британский телеканал SkyNews.
Утром в субботу, 23 декабря, в зоопарке загорелся сувенирный киоск, расположенный рядом с вольерами для животных и бассейном пингвинов. Кроме объектов непосредственно на территории зоопарка сгорела кофейня с контактным зоопарком и секция Animal Adventure.
В огне погиб 9-летний трубкозуб по кличке Мишка. Также разыскивается семья сурикатов.
В операции по тушению пожара были задействованы 10 машин и 72 пожарных.
"Мы оказали помощь 8 пострадавшим на месте происшествия: 6 из них - в связи с отравлением дымом, 2 другим - в связи с получением незначительных травм. Одного мужчину госпитализировали на северо-западе Лондона", - отмечают медики.
Вместе с тем, спасатели до сих пор не называют причину возгорания.
Сейчас зоопарк закрыт для посетителей.
9-летний африканский трубкозуб Мишка. Погиб во время пожара
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