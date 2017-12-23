В Израиле 42-летняя женщина естественным путем родила уже 20 ребенка
23 декабря, 2017, 19:43
42-летняя жительница Иерусалима в начале этой недели родила в медцентре Хадасса своего 20-го ребенка
Об этом рассказала акушерка Ализе Альтмарк, которая готовила многодетную маму к очередным родам, передает местная телекомпания Reshet.tv.
Роженица рассказала, что раньше у нее было 18 успешных родов - один раз появилась двойня. Таким образом, женщина около 14 лет своей жизни провела в беременности.
Имя женщины, которая является ультра-ортодоксальной еврейкой, не раскрывается.
Врачи уточнили, что ребенок родился естественным путем и без каких-либо осложнений. Мама призналась, что волновалась о рождении нового малыша не меньше, чем обо всех предыдущих.
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