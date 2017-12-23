В Израиле 42-летняя женщина естественным путем родила уже 20 ребенка

23 декабря, 2017, 19:43

42-летняя жительница Иерусалима в начале этой недели родила в медцентре Хадасса своего 20-го ребенка

Об этом рассказала акушерка Ализе Альтмарк, которая готовила многодетную маму к очередным родам, передает местная телекомпания Reshet.tv.

Роженица рассказала, что раньше у нее было 18 успешных родов - один раз появилась двойня. Таким образом, женщина около 14 лет своей жизни провела в беременности.

Имя женщины, которая является ультра-ортодоксальной еврейкой, не раскрывается.

Врачи уточнили, что ребенок родился естественным путем и без каких-либо осложнений. Мама призналась, что волновалась о рождении нового малыша не меньше, чем обо всех предыдущих.