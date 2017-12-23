В воскресенье в Украине - мокрый снег
23 декабря, 2017, 12:35
24 декабря в большинстве регионов Украины ожидается дождь с мокрым снегом
Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях днем от 4 до 6 тепла, ночью -1...+1, ветер юго-западный 7-12 м/сек.
На востоке днем и ночью ожидаются осадки, температура днем от 2 до 4 тепла, ночью до -3 градусов. На юге - без существенных осадков, днем +4...+6. В Крыму днем температура составит 9 градусов тепла, без осадков.
В Киеве до конца суток 23 декабря, в течение суток 24 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем до 6 градусов тепла, ночью 0...-2, дождь, ночью с мокрым снегом.
24 декабря в высокогорье Закарпатской области, а 24-25 декабря - в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.
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