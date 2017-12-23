В Верховине завершились Дни украинского кино. Главный приз КМКФ «Молодость» получил фильм «Киборги» Пресс-релиз

23 декабря, 2017, 14:10

Статуэтку «Скифский олень» по результатам зрительского голосования получил фильм Ахтема Сеитаблаева «Киборги». Лента набрала 4,95 баллов. В течение четырех дней в рамках Дней украинского кино в Верховине было показано 7 самых современных украинских лент. Праздник продолжался с 19 по 22 декабря

По нашим подсчетам, кинопоказы посетили около 3000 зрителей. Каждый сеанс собирал аншлаг! Кроме того, на многочисленные просьбы местных жителей, мы устроили дополнительные показы фильма «Киборги».

Во время церемонии закрытия Дней украинского кино в Верховине генеральный директор «Молодости» Андрей Халпахчи поблагодарил всех, кто приобщился к организации этого фестиваля: Государственному агентству Украины по вопросам кино, руководству Ивано-Франковской облгосадминистрации, Верховинской райгосадминистрации, Председателю Верховинского районного совета Ивану Шкиндюку и Председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николаю Княжицкому. «Хочу поблагодарить всех, кто приобщился к организации этого события. В команде можно сделать все. Этот фестиваль оставляет светлый образ любви. После просмотра каждого фильма мы выходили из зала, но мыслями и эмоциями еще были с героем. Приятно, что Украина настолько богата талантливыми художниками. Это наше украинское кино, близкое, родное, о нас. Когда мы будем смотреть свое - будем ценить, любить свое. Государство сейчас поддерживает кино. И это очень важно, закладывать деньги на культуру и кино, развивать и пропагандировать», - отметил Председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

Заместитель начальника управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской облгосадминистрации Мирослава Корнелюк призналась: счастлива, что попала на закрытие фестиваля.

«Мое сердце все время было здесь и я искренне завидовала, что в самом сердце Гуцульщины проходят Дни украинского кино. Я уверена, что наши актеры и режиссеры еще нас подивують украинским кино. Украинским продуктом, который мил нашему сердцу, близкий нам по духу», - добавила Мирослава Корнелюк.

Почти все ленты лично представляли режиссеры и актеры фильмов.

Гостями Дней украинского кино в Верховине стали:

- генеральный директор «Молодости» Андрей Халпахчи;

- Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко;

- актриса фильма «Припутни» Елена Узлюк;

- режиссер фильма «DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский;

- актеры фильма «Сторожевая застава» Олег Волощенко и Роман Луцкий;

- продюсер фильма «Граница» Андрей Ермак;

- актер фильмов «Киборги» и «Граница» Александр Пискунов;

- режиссер фильма «Красный» Заза Буадзе;

- художник-постановщик ленты «Красный» Ольга Светличная;

- продюсер фильма «Красный» Владимир Филиппов.

Также «Молодость» подготовила еще один сюрприз – самый активный зритель Дней украинского кино в Верховине сможет бесплатно посетить наш 47-й фестиваль, который состоится 27 мая – 3 июня 2018 года.

Международные Авиалинии Украины – официальный авиаперевозчик фестиваля;

Ювелирный дом Kimberli – официальный партнер награждения;

Алкогольный партнер «Дом марочных коньяков «Таврия»;

Главный информационный партнер Дней украинского кино в Верховине – Телеканал ESPRESO.

Справка: статуэтка «Скифский олень» произведена Ювелирным домом Kimberli на заказ кинофестиваля «Молодость» из чистого серебра с позолотой. Глаза оленя произведенные из бриллиантов.

27 декабря в 12.00 в Киеве в конференции-зале информагентства «Укринформ» состоится пресс-конференция по итогам Дней украинского кино в Верховине. Планируем вручать награду «Скифский олень» фильма «Киборги», который получил наибольшее количество голосов от зрителей.