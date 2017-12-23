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В течение дня оккупанты уже трижды нарушили перемирие на Донбассе, - штаб АТО

Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала этих суток

В течение сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении противник из миномета калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Луганского, что на Светлодарской дуге. В этом же районе наших защитников обстреливал вражеский снайпер", - отметили в штабе АТО.

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На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

  • Напомним, во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение об установлении режима прекращения огня с 00:00 23 декабря 2017 в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками.
  • В течение 22 декабря российский-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины.
  • В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, один получил боевую травму и один погиб.
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