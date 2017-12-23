В Сирии нашли сеть укреплений, которым 4 тысячи лет
Об этом сообщается на сайте Национального центра научных исследований Франции.
Изученный исследователями из Сирии и Франции регион расположен к востоку от Хамы, города в центральной части Сирии, и занимает около 7000 кв. км. Область находилась между районами, плотно населенными оседлыми жителями и степями, где жили кочевники. На изученной территории ученые обнаружили объекты, которые хорошо сохранились, в том числе и систему укреплений, построенную в 2000-1550 году до н. е. Это первая настолько большая сеть укреплений, обнаруженная в этой местности.
Укрепление есть рядом крепостей, маленьких фортов и башен, расположенных вдоль горного хребта. Каждое строение расположено так, чтобы с нее были видны все другие. Таким образом, организация укреплений в пространстве имела целью возможность обмениваться сигналами с помощью света или дыма и оперативно передавать информацию между регионами, которые охранялись.
По мнению исследователей, сеть использовалась для наблюдений и защиты городов, земель и транспортных коридоров.
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