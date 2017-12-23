В "Укрзализныце" объяснили, почему приостановили онлайн-возврат билетов

23 декабря, 2017, 21:32

"Укрзализныця" объяснила, что приостановка возврата билетов через Интернет до 14 января вызвана активностью перекупщиков

Об этом рассказал директор по пассажирских перевозок и сервиса "Укрзализныци" Игорь Романкив в своем блоге на железнодорожном портале "Магистраль".

"Дело в том, что когда за 45 суток была открыта продажа билетов на 29 декабря, вагоны раскупались на 100% за 10 мин. То есть кто-то сидел перед монитором и ждал, когда в системе появятся предпраздничные рейсы. Согласитесь, такие четкие планы могут иметь только студенты. 50% людей не могут знать за 45 дней, будет ли у них возможность 29 декабря в конкретное время отправиться в путешествие. С такой же скоростью и так же массово начали раскупать и все дополнительные поезда", - пояснил он.

Он отметил, что были обнаружены электронные адреса, на которые скупалось большое количество билетов. Многие проездных документов были оформлены на пассажира, у которого вместо имени и фамилии было указано "ААА", а когда его заблокировали - появились другие наборы символов. В общем в каждом вагоне на пассажира с вымышленным именем бронировали по 4-8 билетов.

"Прекратить такие злоупотребления можно, лишь прекратив возврат билетов через Интернет. Основным условием сдачи билета в кассу является предоставление документа, удостоверяющего личность... Как будут сдавать билеты "билетные предприниматели", пока неизвестно", - написал Романков.

Он считает, что обычным пассажирам такое ограничение особых неудобств не причинит, поскольку на вокзалах есть отдельная касса для возврата интернет-билетов.