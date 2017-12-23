В правительстве назвали зарплату, которая остановит трудовую эмиграцию в Европу

23 декабря, 2017, 16:26

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко назвал размер заработной платы, которая бы остановила массовый выезд трудовых мигрантов в Польшу и страны восточной Европы

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр заявил, что сейчас в Польше работает более миллиона украинцев, а в других странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на трудовую миграцию из Украины.

"Небольшая разница в зарплате в Украине в сравнении с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн", - рассказал Зубко

По мнению чиновника, только резкое повышение платы в Украине остановит миграцию.

"Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине", - считает чиновник.

Вместе с тем он не уточнил, когда в Украине зарплаты могут вырасти до такого уровня.