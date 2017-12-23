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В правительстве назвали зарплату, которая остановит трудовую эмиграцию в Европу


фото: etcetera.media
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко назвал размер заработной платы, которая бы остановила массовый выезд трудовых мигрантов в Польшу и страны восточной Европы

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр заявил, что сейчас в Польше работает более миллиона украинцев, а в других странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на трудовую миграцию из Украины.

"Небольшая разница в зарплате в Украине в сравнении с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн", - рассказал Зубко

По мнению чиновника, только резкое повышение платы в Украине остановит миграцию.

"Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине", - считает чиновник.

Вместе с тем он не уточнил, когда в Украине зарплаты могут вырасти до такого уровня.

  • Сейчас средняя зарплата в Украине составляет около 5-6 тыс. грн, а официальная минимальная - 3,2 тыс. грн.
  • С 1-го января "минималку" повысят до около 3,7 тыс. грн.

 

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