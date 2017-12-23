В Одессе облили краской памятный знак бойцам АТО

23 декабря, 2017, 14:49

В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак бойцам, которые погибли в зоне проведения АТО

Как сообщает "Думская", знак расположен возле областной администрации на проспекте Шевченко, на его месте планируют установить полноценный памятник.

В полиции инцидент пока не комментируют.