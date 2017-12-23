В Одессе облили краской памятный знак бойцам АТО
23 декабря, 2017, 14:49
В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак бойцам, которые погибли в зоне проведения АТО
Как сообщает "Думская", знак расположен возле областной администрации на проспекте Шевченко, на его месте планируют установить полноценный памятник.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха