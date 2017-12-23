В Киеве националисты сорвали попытку возродить "Ленинский комсомол"

23 декабря, 2017, 16:47

В субботу, 23 декабря, активисты "Национального корпуса" помешали проведению в Киеве собрания "Ленинского коммунистического союза молодежи"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Национального корпуса" на странице в Facebook.

"Запрещенный законом, но не ликвидированный из-за слабости украинской власти полностью так называемый Ленинский коммунистический союз молодежи с помощью своих кураторов из России активно готовит плацдарм для восстановления красной заразы в Украине", - говорится в заявлении.

Как отмечается, после прибытия активистов "Нацкорпуса" коммунисты забаррикадировались в помещении и вызвали полицию.

"К сожалению, представители правоохранительных органов заняли сторону антиукраинских сил и стали на защиту "молодых коммунистов". Против наших активистов применили слезоточивый газ", - заявляет пресс-служба "Нацкорпусу".

Однако, как отмечается, националистам все же удалось сорвать этот преступный шабаш".

Также пресс-служба "Нацкорпуса" опубликовала рабочие материалы "пленума ЦК".

Кроме того, пресс-служба "Нацкорпуса" опубликовала скриншот с сайта запрещенной в Украине КПУ. Как отмечается, на ресурсе коммунистов информация о визите националистов появилась непосредственно во время события.

"Тем самым они почти подписали явку с повинной - признались в незаконном функционировании до сих пор запрещенной антиукраинской партии. Надеемся, эта информация привлечет внимание СБУ и правоохранительных органов", - говорится в заявлении "Нацкорпуса".

Позже фотографии с этого события появились на сайте Компартии, который продолжает активно обновляться, не смотря на запрет.

"Никакого Ленинского комсомола здесь не будет, мы победили и их хребет сломан", - прокомментировал сегодняшние события спикер Национального Корпуса Александр Алферов.