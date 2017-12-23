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В Крыму оккупанты будут штрафовать авто с украинскими номерами

С 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать

Об этом заявил начальник крымского управления Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД) Анатолий Борисенко в эфире радио "Спутник" в Крыму, пишет РИА "Крым".

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по поручению или куплены в кредит или лизинг, отметил Борисенко.

По его словам, 1 января истекает срок для переоформления транспортных средств на законных основаниях".

Может ли быть этот срок продлен, он не уточнил.

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