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Украине катастрофически не хватает вакцин от полиомиелита, - Минздрав

В Украине "почти нет" убитой вакцины от полиомиелита, необходимой для проведения первых двух прививок

По правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но поскольку она не создает сильного иммунитета, далее проводится закрепление живой вакциной, сообщила в интервью "Главкому" главный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

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Она уточнила, что в Украине достаточное количество живой вакцины, но нет убитой.

"Мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", - отметила Голубовская.

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Врач объяснила, что делать первую прививку живой вакциной нельзя, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире.

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