Украине катастрофически не хватает вакцин от полиомиелита, - Минздрав
По правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но поскольку она не создает сильного иммунитета, далее проводится закрепление живой вакциной, сообщила в интервью "Главкому" главный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.
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Она уточнила, что в Украине достаточное количество живой вакцины, но нет убитой.
"Мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", - отметила Голубовская.
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Врач объяснила, что делать первую прививку живой вакциной нельзя, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире.
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- Напомним, проблемы с вакциной от полиомиелита в МЗ признали в 2015 году.
- Сейчас ведомство просит граждан сообщать в свой главный офис, где именно в отдельных местностях Украины не хватает определенных вакцин.
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