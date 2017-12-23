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Трамп объявит план продажи ПТРК Украине, - ABC News

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

СМИ отмечает, что продажа противотанковых комплексов может включать и системы "Джавелин".

"Продажу противотанковых ракет, которые могли бы включать в себя американскую систему Javelin, вероятно, спровоцировал бы жесткую реакцию со стороны России, которая может пригрозить сорвать призывы президента Трампа относительно лучших отношений с Москвой", - говорится в публикации.

Как отмечает ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, который будет иметь 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса, выполнение плана станет задачей Государственного департамента США.

Госдеп США не ответил на запрос телеканала.

  • Ранее сообщалось, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, которая позволяет экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.
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