Трамп объявит план продажи ПТРК Украине, - ABC News

23 декабря, 2017, 07:28

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

СМИ отмечает, что продажа противотанковых комплексов может включать и системы "Джавелин".

"Продажу противотанковых ракет, которые могли бы включать в себя американскую систему Javelin, вероятно, спровоцировал бы жесткую реакцию со стороны России, которая может пригрозить сорвать призывы президента Трампа относительно лучших отношений с Москвой", - говорится в публикации.

Как отмечает ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, который будет иметь 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса, выполнение плана станет задачей Государственного департамента США.

Госдеп США не ответил на запрос телеканала.