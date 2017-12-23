Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец ВСУ погиб

23 декабря, 2017, 08:39

За прошедшие сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, один получил боевую травму и один погиб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию.

На Луганском направлении, во второй половине суток, враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцевого российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

"В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ", - сообщили военные.