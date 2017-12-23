США приостановят ряд торговых преференций для Украины

23 декабря, 2017, 13:38

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных в Украине

Об этом говорится в сообщении Офиса торгового представителя США, передает DW.

Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.

"После рассмотрения критериев о том, в какой степени страна-бенефициар обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима", - говорится в обращении американского президента.

По мнению Трампа, Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

"Исключение Киева из перечня участников программы состоится через четыре месяца, если украинская власть не улучшит защиту прав собственности", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, у Киева есть все шансы исправить ситуацию, в частности по "регулированию лицензионных платежей в пользу правообладателей".

По Генеральной системе преференций, которая действует преимущественно для бедных стран, а также для развивающихся стран, изделия из них не облагаются пошлиной.

Это преимущество действует для около 3500 товаров из Украины, уточняется на сайте ведомства.

По его данным, в 2014 году Украина была 79-й по объемам экспорта в США, товарооборот между странами тогда составлял всего 2,2 миллиарда долларов США.