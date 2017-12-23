США предоставят Украине оборонительное вооружение, - Госдеп

23 декабря, 2017, 09:16

Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности"

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Reuters.

Оружие будет предоставлено ​​для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны, говорится в сообщении.

"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенным государством и имеет право защищаться", - говорится в заявлении департамента.

В заявлении сказано, что решение является частью усилий США, чтобы помочь Украине защитить свою территориальную целостность и "сдержать дальнейшую агрессию". В Госдепе не уточнили, о каком именно оружии идет речь.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украины.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн ​​долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.