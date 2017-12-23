США наложили санкции на подозреваемого в убийстве Вороненкова
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Воры в законе" попадают под санкции за участие в серьезных транснациональных преступных действиях.
Санкции замораживают все активы, которые эти физические и юридические лица имеют под юрисдикцией США и запрещают вести бизнес с американскими гражданами.
В список попали "воры в законе" Алимжан Тохтахунов, известный как Тайванчик, а также Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
Также в списке Владимир Тюрин, которого Генеральная прокуратура Украины назвалаорганизатором убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
"Тюрин является коронованным "вором в законе", который принимал участие во встречах с другими "ворами в законе", в том числе в 2013 году и в 2015 году. Тюрин был приговорен к тюремному заключению за тремя отдельными делами, а также находился под домашним арестом", - указывается в пресс-релизе Минфина США.
Также ограничения ввели для двух российских компаний, которые принадлежат российскому криминальному авторитету Рубену Татуляну.
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