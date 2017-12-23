СМИ назвали продукты, которые больше всего подорожали в течение года
Лидером по удорожанию сало - его стоимость увеличилась на 28 гривен за килограмм, что на 68% больше цены в прошлом году, пишет аграрный онлайн-журнал LANDLORD.
Другие продукты в рейтинге выросли в цене от 20 до 27 гривен за килограмм.
"На первом месте, любимый продукт украинский - сало, которое в этом году подорожал на 28 грн за килограмм. Второе и третье место заняли мясо свинины и сливочное масло, которые прибавили в цене одинаково - 27 грн за кило. На четвертом месте - говядина , которая за 2017-й выросла в цене на 26 грн за килограмм. Пятое место - сыр мягкий, стоимость которого выросла на 20 грн", - говорится в сообщении.
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Также эксперты Ассоциации составили рейтинг продуктов, которые подорожали в процентном эквиваленте. Здесь в перечень лидеров добавились еще и овощи. Специалисты организации отметили, что три продукта в Украине в течение года подорожали более чем на 50%.
Сало является лидером и в этом списке с показателем в 68%. Второе место занял свекла, стоимость которого за год выросла на 58%. На третьем месте - морковь, цены на этот овощ поднялись на 57%. На четвертом месте - свинина с 37% роста. И замыкает топ-5 говядина, которая выросла в цене на 30%.
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