 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ проверит информацию о работе предприятий Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

Служба безопасности Украины проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму

Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос "Крым.Реалии".

Согласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". Со своей стороны, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в документе.

В ведомстве добавили, что пока никаких уголовных производств в отношении немецких компаний не открывали.

null

  • 6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.
  • Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в аннексированном Крыму.
  • При этом русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что "из-за сложной политической и правовой ситуации в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении предоставляемых услуг и компаний, которые при этом задействованы".
  • Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать