СБУ проверит информацию о работе предприятий Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

23 декабря, 2017, 19:16

Служба безопасности Украины проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму

Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос "Крым.Реалии".

Согласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". Со своей стороны, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в документе.

В ведомстве добавили, что пока никаких уголовных производств в отношении немецких компаний не открывали.