СБУ проверит информацию о работе предприятий Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму
Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос "Крым.Реалии".
Согласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". Со своей стороны, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.
"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в документе.
В ведомстве добавили, что пока никаких уголовных производств в отношении немецких компаний не открывали.
- 6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.
- Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в аннексированном Крыму.
- При этом русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что "из-за сложной политической и правовой ситуации в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении предоставляемых услуг и компаний, которые при этом задействованы".
- Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.
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