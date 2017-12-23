Решение Трампа относительно Иерусалима разделило американцев, - опрос
23 декабря, 2017, 14:28
44% американцев поддержали решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, еще 45% - не одобрили действие американского лидера
Таковы результаты опроса, проведенного CNN.
В то же время 49% опрошенных считают, что посольство США из Тель-Авива в Иерусалим переносить не нужно, у 36% респондентов противоположное мнение.
Из всех опрошенных американцев 24% придерживаются мнения, что США нет становиться на чью-то сторону в ближневосточном конфликте. 2% думают наоборот, склоняясь к тому, чтобы стать на сторону Израиля.
При этом 56% американцев сомневаются в том, что Израиль и арабские страны смогут урегулировать свои разногласия и жить в мире. 39% респондентов надеются, что это может произойти.
Опрос проводился с 14 по 17 декабря. Было опрошено 1001 американца в возрасте от 18 лет.
- Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что выступает против любых односторонних мер, которые "могут поставить под угрозу перспективы мира для израильтян и палестинцев".
- Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
- Генеральная Ассамблея ООН во время экстренного заседания 21 декабря приняла резолюцию, которая призывает сохранить действующий статус Иерусалима неизменным вопреки позиции США о признания города столицей Израиля.
- Вашингтон перенесет свое посольство в Иерусалим , несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН с призывом отказаться от признания этого города столицей Израиля.
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