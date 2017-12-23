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"Наши стратегические партнеры окончательно определились": Чалый прокомментировал решение США о предоставлении Украине оборонного вооружения

Посол Украины в США Валерий Чалый положительно оценил решение США предоставить стране "усиленные оборонительные возможности"

"Наши стратегические партнеры - США - окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонительных вооружений, в том числе летальных", - написал он на своей странице в Facebook.

Дипломат назвал этот шаг правильным "с точки зрения приближения мира".

"Слабость провоцирует агрессора. Сила - его сдерживает и принуждает к миру", - подчеркнул он.

Чалый также поблагодарил всех, кто помог приблизить это решение США.

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