"Наши стратегические партнеры окончательно определились": Чалый прокомментировал решение США о предоставлении Украине оборонного вооружения

23 декабря, 2017, 11:30

Посол Украины в США Валерий Чалый положительно оценил решение США предоставить стране "усиленные оборонительные возможности"

"Наши стратегические партнеры - США - окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонительных вооружений, в том числе летальных", - написал он на своей странице в Facebook.

Дипломат назвал этот шаг правильным "с точки зрения приближения мира".

"Слабость провоцирует агрессора. Сила - его сдерживает и принуждает к миру", - подчеркнул он.

Чалый также поблагодарил всех, кто помог приблизить это решение США.