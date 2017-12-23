"Динамо" подписало контракт со словенцем Вербичем
23 декабря, 2017, 23:03
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с полузащитником из Словении Беньямином Вербичем
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
До перехода в "Динамо" футболист выступал за датский "Копенгаген".
Контракт рассчитан на пять лет и начнет действовать в январе 2018 года.
В киевской команде Вербич будет играть в футболке с номером 7.
"Могу играть на любой позиции в атакующей линии, но больше пользы команде, на мой взгляд, приношу именно на левом фланге полузащиты", - сказал он.
- Спортсмену сейчас 24 года, он играет за национальную сборную Словении. В 15 матчах в ее составе он забил три гола.
- До перехода в "Копенгаген" играл за клубы "Целе" и "Шампион".
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