"Динамо" подписало контракт со словенцем Вербичем

23 декабря, 2017, 23:03

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с полузащитником из Словении Беньямином Вербичем

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

До перехода в "Динамо" футболист выступал за датский "Копенгаген".

Контракт рассчитан на пять лет и начнет действовать в январе 2018 года.

В киевской команде Вербич будет играть в футболке с номером 7.

"Могу играть на любой позиции в атакующей линии, но больше пользы команде, на мой взгляд, приношу именно на левом фланге полузащиты", - сказал он.