"Барселона" выиграла у "Реала" в чемпионате Испании

23 декабря, 2017, 16:09

В субботу, 23 декабря, Барселона разгромила Реал на стадионе "Бернабеу" и оторвалась на 14 очков в национальном чемпионате Испании по футболу

17-й тур чемпионата Испании 2017

Реал Мадрид - Барселона - 0:3

Голы: Суарес, 54, Месси, 64 (пенальти), Видаль, 90+3

В 1-м тайме хозяева владели преимуществом, а каталонцы необычно действовали без мяча, но острых моментов у обоих ворот было не так уж и много. При этом ключевыми в матче оказались первые десять минут 2-го тайма, когда мадридцы стали неоправданно часто терять мяч и в итоге пропустили образцовую контратаку, пишет iSport.ua.

Иван Ракитич протащил мяч по центру и нашел на фланге Серхио Бускетса, который отличным прострелом нашел в штрафной Луиса Суареса - 1: 0.

Вскоре, после ряда ошибок Реал пропустил атаку на свои ворота, во время которой Барселона забила гол, но секундой раньше судья дал свисток, заметив игру рукой в исполнении Дани Карвахаля.

В итоге защитник получил красную карточку за фол последней надежды, а Лионель Месси реализовал пенальти и упрочил преимущество своей команды.

Уже на последних секундах Алейш Видаль, который вышел на замену, после передачи Месси с линии вратарской пробил защиту Кейлора Навасм, обеспечив счет в три мяча в пользу "Барсы".

За оставшееся время "Барселона" уверенно довела дело до победы и увеличила отрыв от Атлетико на 9 очков, а от Реала - на целых 14.