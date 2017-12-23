Председатель Верховного суда Польши обвинила власти в "государственном перевороте"
Это произошло после того как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков, угрожают верховенству права в Польше, передает ВВС.
Герсдорф заявила, что правительство идет по "краю пропасти", в которую может упасть целая страна.
"Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения войска или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами", - написала в своем письме Герсдорф.
Она призвала правительство правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" "не нарушать общественный договор, написанный в форме конституции".
"Вы ходите по краю пропасти, в которую может рухнуть вся нация", - отметила Герсдорф.
- Перед этим президент Польши Анджей Дуда, который также входит в партию "Право и справедливость", подписал два закона: о реформе Верховного суда и Национального совета судопроизводства. Один из них позволяет политикам избирать членов судейского совета, который назначает судей.
- Другой закон снижает возраст выхода на пенсию судей Верховного суда, что приведет к одновременному увольнению 40% судей.
- В "Право и справедливость" заявили, что целью этих изменений является якобы борьба с коррупцией и преодоление влияния бывших коммунистических элит.
- В свою очередь Европейская комиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши, заявив, что запланированная в стране судебная реформа ставит под угрозу верховенство права. Как отметила Еврокомиссия, 13 новых законов позволили польскому правительству "существенно вмешиваться в работу судебных органов".
- Польше дали три месяца на то, чтобы отреагировать на эти предостережения.
- Запущенная процедура в итоге может привести к лишению Польши права голоса в Европейском Совете - высшем политическом органе ЕС. Именно такие санкции предусмотрены в 7-й статье Договора о Европейском Союзе, которая призвана защищать его фундаментальные ценности.
- Однако, руководители Польши заявили, что не собираются выполнять указания ЕС и правительство продолжит начатую судебную реформу.
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