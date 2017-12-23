 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Председатель Верховного суда Польши обвинила власти в "государственном перевороте"

Руководитель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства

Это произошло после того как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков, угрожают верховенству права в Польше, передает ВВС.

Герсдорф заявила, что правительство идет по "краю пропасти", в которую может упасть целая страна.

"Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения войска или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами", - написала в своем письме Герсдорф.

Она призвала правительство правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" "не нарушать общественный договор, написанный в форме конституции".

"Вы ходите по краю пропасти, в которую может рухнуть вся нация", - отметила Герсдорф.

  • Перед этим президент Польши Анджей Дуда, который также входит в партию "Право и справедливость", подписал два закона: о реформе Верховного суда и Национального совета судопроизводства. Один из них позволяет политикам избирать членов судейского совета, который назначает судей.
  • Другой закон снижает возраст выхода на пенсию судей Верховного суда, что приведет к одновременному увольнению 40% судей.
  • В "Право и справедливость" заявили, что целью этих изменений является якобы борьба с коррупцией и преодоление влияния бывших коммунистических элит.
  • В свою очередь Европейская комиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши, заявив, что запланированная в стране судебная реформа ставит под угрозу верховенство права. Как отметила Еврокомиссия, 13 новых законов позволили польскому правительству "существенно вмешиваться в работу судебных органов".
  • Польше дали три месяца на то, чтобы отреагировать на эти предостережения.
  • Запущенная процедура в итоге может привести к лишению Польши права голоса в Европейском Совете - высшем политическом органе ЕС. Именно такие санкции предусмотрены в 7-й статье Договора о Европейском Союзе, которая призвана защищать его фундаментальные ценности.
  • Однако, руководители Польши заявили, что не собираются выполнять указания ЕС и правительство продолжит начатую судебную реформу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать