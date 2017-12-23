Председатель Верховного суда Польши обвинила власти в "государственном перевороте"

23 декабря, 2017, 18:31

Руководитель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства

Это произошло после того как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков, угрожают верховенству права в Польше, передает ВВС.

Герсдорф заявила, что правительство идет по "краю пропасти", в которую может упасть целая страна.

"Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения войска или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами", - написала в своем письме Герсдорф.

Она призвала правительство правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" "не нарушать общественный договор, написанный в форме конституции".

"Вы ходите по краю пропасти, в которую может рухнуть вся нация", - отметила Герсдорф.