 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появились подробности о погибшем в пятницу бойце АТО

В пятницу, 22 декабря, в зоне АТО погиб контрактник из Золочевского района Петр Михайлюк 1974 года рождения

Об этом со ссылкой на официальную информацию Золочевской райгосадминистрации сообщило местное издание сообщило издание "Золочев.нет".

Военный погиб в районе населенного пункта Старый Айдар Луганской области.

"Был минометный обстрел, погиб Михайлюк вследствие ранения в шею", – говорится в сообщении.

Мужчина служил в 80-й аэромобильной бригаде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать