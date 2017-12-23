Появились подробности о погибшем в пятницу бойце АТО
23 декабря, 2017, 20:25
В пятницу, 22 декабря, в зоне АТО погиб контрактник из Золочевского района Петр Михайлюк 1974 года рождения
Об этом со ссылкой на официальную информацию Золочевской райгосадминистрации сообщило местное издание сообщило издание "Золочев.нет".
Военный погиб в районе населенного пункта Старый Айдар Луганской области.
"Был минометный обстрел, погиб Михайлюк вследствие ранения в шею", – говорится в сообщении.
Мужчина служил в 80-й аэромобильной бригаде.
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