Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде
23 декабря, 2017, 11:08
Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде
По данным официального веб-портала парламента, документ внесен 22 декабря и зарегистрировано за №7440.
Отмечается, что документ определен президентом как неотложный.
Текст документа на сайте ВР пока отсутствует.
Инициатором документа является президент, к разработке и согласованию были привлечены комитет по вопросам правовой политики и правосудия, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, комитет по вопросам бюджета и комитет по вопросам европейской интеграции.
Отметим, последним днем работы Верховной Рады в режиме пленарных заседаний в этом году было 22 декабря, депутаты вернутся в сессионный зал только 16 января.
Как известно, 22 декабря Петр Порошенко заявил, что эксперты наработали законопроект об Антикоррупционном суде и он готов внести его в парламент.
- 21 декабря Верховная Рада с третьей попытки проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда. За это проголосовали 235 нардепов.
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