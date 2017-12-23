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Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде

По данным официального веб-портала парламента, документ внесен 22 декабря и зарегистрировано за №7440.

Отмечается, что документ определен президентом как неотложный.

Текст документа на сайте ВР пока отсутствует.

Инициатором документа является президент, к разработке и согласованию были привлечены комитет по вопросам правовой политики и правосудия, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, комитет по вопросам бюджета и комитет по вопросам европейской интеграции.

Отметим, последним днем работы Верховной Рады в режиме пленарных заседаний в этом году было 22 декабря, депутаты вернутся в сессионный зал только 16 января.

Как известно, 22 декабря Петр Порошенко заявил, что эксперты наработали законопроект об Антикоррупционном суде и он готов внести его в парламент.

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