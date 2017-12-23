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Под Киевом у свиней обнаружена африканская чума

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ветеринары выявили вспышку африканской чумы

Об этом сообщил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Держпродспоживслужби в Киевской области Евгений Ткач, передает "Укринформ".

“22 декабря по результатам исследования санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС - африканской чумы. Домашние животные выращивались на подворье местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте происшествия находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции”, - подчеркнул Ткач.

Информация об африканской чуме свиней в селе Подгорцы появилась в СМИ вчера, 22 декабря.

По информации журналиста и общественного активиста Леси Москаленко, депутаты сельсовета в Ходосовке (соседнее село) получили предупреждение на сессии сельского совета.

“Их предупредили, что свинину есть нельзя. Жителей сел никто не предупредил, никакой официальной информации нет. Откуда именно больные свиньи? С фермы возле Полигона или это свиньи, которых держали люди? Куда шло мясо? Как началась эпидемия и чего все молчат? В Подгорцах много людей в форме, якобы ветеринарная служба. Жители Подгорцев сообщают, что трупы свиней, погибших от вируса, сейчас повезли сжигать возле мусорного полигона, на земле Подгорцев. Это совсем близко от жилых домов. Люди встревожены”, - пишет Москаленко.

  • Последний раз о вспышке этой болезни на Киевщине сообщалось в августе 2017 года.
  • Тогда на территории бывшего склада химических удобрений, на окраине с. Фарбованое в Киевской области обнаружили четыре трупа домашних свиней. Во время экспертизы проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте установили диагноз АЧС.

Справка

АЧС входит в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных, поскольку ее занесение сопровождается высокой смертностью среди пораженного поголовья и значительными экономическими убытками, обусловленными отсутствием вакцины и необходимостью уничтожать все, даже потенциально инфицированное, стадо (или поголовье в населенных пунктах в зоне защиты).

В то же время вирус АЧС не передается человеку и является безопасным для его здоровья.

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