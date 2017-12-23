НАТО подозревает РФ в желании уничтожить подводные интернет-кабели, - СМИ

23 декабря, 2017, 13:02

Россия может намеренно повредить подводные кабели, которые обеспечивают выход в интернет в Европе и Северной Америке

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на оценки военных.

Мы сейчас видим подводный деятельность в окрестностях подводных кабелей, который, как я считаю, никогда не видели ", - заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон. По его словам, Россия "явно проявляет интерес" к подводной инфраструктуре альянса.

В частности, для обеспечения безопасности инфраструктуры в Северной Атлантике НАТО решило восстановить командный пункт, закрытый после окончания холодной войны.

Союзники альянса, как пишет издание, также "спешат нарастить" возможности своего флота и разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.

Военные стран НАТО признают - это может быть связано с желанием Кремля получить возможность расторгнуть линии передачи данных или каким-либо образом использовать их.

"Можете ли вы представить себе сценарий, при котором эти кабели будут повреждены, что сразу же катастрофически повлияет как на нашу экономику, так и на образ жизни в целом?" - заявил маршал британских ВВС Стюарт Пич.