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На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля

На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, большинство из этих пунктов подключены к базе данных Интерпола

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Эспрессо.TV.

"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами биометрического контроля и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных", - заявил он.

По словам советника главы украинского МВД, уже 126 пунктов подключены к базам Интерпола.

"Я думаю, что до конца этого года и в начале следующего к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", - отметил Шкиряк.

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