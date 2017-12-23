На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля

23 декабря, 2017, 17:35

На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, большинство из этих пунктов подключены к базе данных Интерпола

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Эспрессо.TV.

"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами биометрического контроля и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных", - заявил он.

По словам советника главы украинского МВД, уже 126 пунктов подключены к базам Интерпола.

"Я думаю, что до конца этого года и в начале следующего к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", - отметил Шкиряк.