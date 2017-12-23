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На Ривненщине, перебегая железнодорожные пути, погибла женщина, ее сына госпитализировали

В Ривненской области женщина погибла, попав под поезд. Ее сын с серьезными травмами госпитализирован

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

55-летний отец, житель села Белашов, на автомобиле привез к железнодорожной станции "Острог", что в селе Оженин, свою 53-летнюю жену и трех сыновей: 25-ти, 17-ти и 9-ти лет сыновей, которые собирались в Киев к родственникам. Все четверо опаздывали, поэтому когда заметили поезд, начали перебегать пути, чтобы успеть на него.

Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а вот мать задержалась. Это заметил 17-летний сын, который бросился ей помочь. Впрочем женщина все-таки попала под поезд и от полученных травм погибла на месте происшествия.

17-летнего юношу госпитализировали в хирургическое отделение Острожской центральной районной больницы. Медики у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и разрыв селезенки.

По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего гибель человека, полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение работником железнодорожного транспорта правил безопасности движения).

 

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