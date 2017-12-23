На Левом берегу в Киеве, у себя в квартире сгорела пенсонерка

23 декабря, 2017, 20:42

В Киеве в Днепровском районе произошел пожар, в котором погибла пенсионерка

Об этом сообщают Стражи. Эспрессо.

Возгорание возникло на 5-м этаже, в одной из квартир. Как рассказали соседи, женщина 1943 г.р. имела проблемы с психикой и любила курить в постели. Скорее всего, именно из-за этого и произошло возгорание.

Когда соседи услышали и увидели задымление, то вызвали спасателей и врачей "скорой". Пострадавшую женщину пытались реанимировать врачи, но тщетно - она умерла в карете скорой помощи.

Для тушения пожара на место прибыло три единицы техники и около 15 бойцов ГСЧС.