На Харьковщине неизвестный обстрелял автомобиль полицейских и покончил с собой
23 декабря, 2017, 12:09
В Лозовой Харьковской области мужчина обстрелял автомобиль полицейских, а затем покончил с собой
Как рассказали в пресс-службе полиции региона, стражи порядка приехали по вызову во двор одного из домов.
Когда полиция осматривала прилегающую территорию, из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, затем побежал к другому дому, возле которого выстрелил себе в голову.
Мужчина был госпитализирован, но скончался во время операции.
Погибшим оказался местный житель, ранее он был судим.
Полиция оружие не применяла, пострадавших в результате инцидента нет.
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