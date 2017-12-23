На Харьковщине неизвестный обстрелял автомобиль полицейских и покончил с собой

23 декабря, 2017, 12:09

В Лозовой Харьковской области мужчина обстрелял автомобиль полицейских, а затем покончил с собой

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, стражи порядка приехали по вызову во двор одного из домов.

Когда полиция осматривала прилегающую территорию, из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, затем побежал к другому дому, возле которого выстрелил себе в голову.

Мужчина был госпитализирован, но скончался во время операции.

Погибшим оказался местный житель, ранее он был судим.

Полиция оружие не применяла, пострадавших в результате инцидента нет.