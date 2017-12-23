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На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с "гуманитаркой " РФ", - ОБСЕ

Миссию ОБСЕ, которая зафиксировала на оккупированном Донбассе несколько колонн грузовиков c надписью "Гуманитарная помощь от РФ", не пустили на территорию комплекса для осмотра

Согласно отчету миссии от 22 декабря, колонна из 16 тентованных грузовиков заметили 21 декабря около 8:55 на окраине Луганска.

5 машин были с военными номерными знаками РФ, остальные - с гражданскими номерными знаками России. Колонну сопровождали 3 авто с включенными синими проблесковыми маячками, а также 3 автомобиля бело-синего цвета и машина скорой помощи.

Наблюдатели видели, что один из грузовиков с гражданскими номерными знаками РФ на белом фоне отделилась от колонны и поехала в северо-западном направлении. Позже, по наблюдениям Миссии, колонна заехала на территорию комплекса на вул.Даргомыжского, 4а, на южной окраине Луганска.

"Когда наблюдатели попытались пройти на территорию комплекса, два вооруженных члена "ЛНР" в одежде, на которой была надпись "милиция ЛНР" на русском языке, не пропустили их, заявив, что доступ СММ будет предоставлено только с разрешения других членов "ЛНР", - заявили в ОБСЕ.

  • Напомним, в течение прошлых суток зафиксировано 22 вражеских обстрела.
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