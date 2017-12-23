 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На бульваре Дружбы народов BMW врезался в отбойник, есть погибшие

В Киеве на бульваре Дружбы народов, на путепроводе неподалеку от станции метро Лыбедская, произошла ужасная ДТП, в которой погиб мужчина

Как удалось выяснить Стражам.Эспрессо, водитель автомобиля BMW, который двигался по бульвару Дружбы народов в направлении Голосеевского проспекта по невыясненным доподлинно причинам (скорее всего, из-за превышения скорости) не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник, от чего, по словам свидетелей, автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пассажир BMW скончался на месте, скорее всего он не воспользовался ремнем безопасности. А вот водитель, несмотря на полученные травмы, скрылся с места происшествия. На месте работали полицейские, бойцы ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать