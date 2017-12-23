На бульваре Дружбы народов BMW врезался в отбойник, есть погибшие
23 декабря, 2017, 07:13
В Киеве на бульваре Дружбы народов, на путепроводе неподалеку от станции метро Лыбедская, произошла ужасная ДТП, в которой погиб мужчина
Как удалось выяснить Стражам.Эспрессо, водитель автомобиля BMW, который двигался по бульвару Дружбы народов в направлении Голосеевского проспекта по невыясненным доподлинно причинам (скорее всего, из-за превышения скорости) не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник, от чего, по словам свидетелей, автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пассажир BMW скончался на месте, скорее всего он не воспользовался ремнем безопасности. А вот водитель, несмотря на полученные травмы, скрылся с места происшествия. На месте работали полицейские, бойцы ГСЧС и следственно-оперативная группа.
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