На Банковой определились с кандидатами в судьи КСУ по квоте президента

23 декабря, 2017, 19:29

Конкурсная комиссия при президенте Украины, отбиравшая кандидатуры на должность судей Конституционного Суда Украины, определилась с претендентами

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Конкурсная комиссия для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины относительно лиц, которых назначает президент Украины,... решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины в следующей приоритетности таких лиц:

Головатого Сергея Петровича;

Лемака Василия Васильевича;

Крусяна Анжелика Романовна;

Любченко Павла Николаевича;

Чеховича Сергея Болеславовича;

Грищук Оксану Викторовну", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, комиссия приняла решение по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования.