На Банковой определились с кандидатами в судьи КСУ по квоте президента
23 декабря, 2017, 19:29
Конкурсная комиссия при президенте Украины, отбиравшая кандидатуры на должность судей Конституционного Суда Украины, определилась с претендентами
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Конкурсная комиссия для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины относительно лиц, которых назначает президент Украины,... решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины в следующей приоритетности таких лиц:
Головатого Сергея Петровича;
Лемака Василия Васильевича;
Крусяна Анжелика Романовна;
Любченко Павла Николаевича;
Чеховича Сергея Болеславовича;
Грищук Оксану Викторовну", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, комиссия приняла решение по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования.
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