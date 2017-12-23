Мухарский заявил о закрытии проекта "Орест Лютый"

23 декабря, 2017, 21:43

Писатель, актер и телеведущий Антин Мухарский сообщил о прекращении деятельности собственного эстрадного проекта "Орест Лютый"

Об этом он лично заявил в интервью "Укринформу".

"Проект Орест закрыт. Он уже отзвучал, и смею думать, что он вошел в резонанс с эпохой. Я в свое время говорил на концерте, что мы с песнями навлекли революцию и войну, пришло время навлечь счастье, благополучие и взаимопонимание", - отметил актер.

По его словам, сейчас он находится "на финальной стадии проекта, который называется "Рожеві вуса", пісні любові".

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"Это 15 композиций, посвященных отношениям между женщинами и мужчинами. Это романтические баллады. Моя жена пошла на курсы монтажа, и смонтировала клип на песню "Я не завжди благоухаю", - пояснил он.

На жизнь он зарабатывает продажей собственных книг.

"Немного тиража книг продали. На Новый год есть приглашение на корпоратив. Одно", - добавил Мухарский.

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